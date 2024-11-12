Держава втратила 300 млн грн через схеми з фортифікаціями – розслідування БЕБ

Аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що більше 60% бар’єрних рубежів типу "Єгоза", які виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, продаються на підприємства-посередники. Це спричинило бюджетні втрати у розмірі близько 300 млн грн з початку року.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Експерти встановили, що виробники реалізують до 45% усього обсягу такої продукції безпосередньо на адресу держорганів, а решту – через комерційні підприємства. Останні надалі встановлюють націнку до 45% під час перепродажу товару державним установам.

Як зауважив заступник директора БЕБ Андрій Пащук, в умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи.

"Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій", - додав він.

За його словами, це повʼязано з нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.

Для того, щоб усунути передумови втрат бюджету БЕБ направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу "Єгоза" та малопомітних перешкод комерційним підприємствам.

Крім того, фахівці Бюро запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.

Додамо, що Державне підприємство "Ліси України" уклало договір із Міністерством оборони на постачання майже 65 000 кубометрів круглих лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд. Інженерні війська будуватимуть із зазначеної деревини фортифікаційні споруди на першій лінії оборони — бліндажі, вогневі споруди, траншеї.