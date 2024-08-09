Зловживань на пів мільярда: НАБУ розслідує розтрату коштів при будівництві фортифікаційних споруд на Сумщині

Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Як пише видання, досудове розслідування триває за статтями "Службове підроблення і "Розтрата (привласнення) чужого майна".

Недоліки під час зведення фортифікацій

Зазначається, що за версією слідства, службові особи Північного управління замовника робіт Міністерства оборони ввійшли у змову з підрядними організаціями (ТОВ "Топаз", ТОВ "Сумибудінвест" ЛТД, ТОВ "Будмонтажсервіс 1").

Зокрема, у лютому-березні 2024 року з вказаними підприємствами було укладено низку договорів щодо будівництва 21 військової інженерно-технічної і фортифікаційної споруди та 16 оборонних рубежів на території Сумської області загальною вартістю близько 700 млн грн. Але фахівці Міноборони виявили суттєві недоліки під час зведення фортифікацій, про які повідомили підрядників. Проте будівельні організації проігнорували зауваження військових спеціалістів, які відмовилися підписувати акти виконаних робіт.

Ця ситуація спровокувала заміну підрядника з технагляду. Замість відділу технічного нагляду Головного управління капітальних вкладень Міноборони прийшли цивільні спеціалізовані організації, з якими Північне управління замовника робіт Міноборони підписало договори.

В IPhone директора підрядника знайшли групу "Фортифікація Сумщини"

Повідомляється, що наразі НАБУ отримало доступ до мобільних телефонів керівників підрядних компаній і начальника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони.

Зокрема, в IPhone директора ТОВ "Топаз" правоохоронці знайшли групу "Фортифікація Сумщини", яка нараховує 49 учасників. У ній містяться відомості щодо ходу та порядку виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд Крім того, у месенджері WhatsApp є листування з абонентом про придбання будівельних матеріалів, звіти, документи щодо виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в електронному вигляді та інша інформація, що має доказове значення.

Також у телефоні інженера з технічного нагляду правоохоронці виявили інформацію про недоліки під час зведення взводного опорного пункту №25.

Масово вносили зміни до оборонних контрактів

Разом із тим, на початку липня керівництво Сумської області відрапортувало: за рахунок заощаджених бюджетних коштів з будівництва фортифікаційних споруд, які було розпочато у лютому, будуються ще кілька фортифікаційних об’єктів.

Протягом лютого-липня 2024 року департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації опублікував 106 закупівель, що стосувалися нового будівництва фортифікаційних споруд в області. Вже у червні замовник почав масово вносити зміни до вказаних оборонних контрактів, зменшуючи їхню вартість. Наприклад, ціну оборонного договору 41,12 млн грн відкориговано до 34,34 млн грн. Інший контракт щодо будівництва фортифікацій на 40,57 млн грн зменшено до 34,41 млн грн. Таке ж відбулося із контрактом на 40,96 млн грн – він "схуд" до 34,38 млн грн.

"На майданчику ProZorro департамент капбудівництва Сумської ОДА не пояснював причину зменшення цін у контрактах. Лише запевнив: зміна ціни договорів у бік зменшення начебто не вплинула на і обсяг та якість товарів, робіт і послуг. Однак перевірити це неможливо, оскільки всі контракти з будівництва укріплень на Сумщині засекречено", - пише "Главком".

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "Топаз" створено у травні 2004 року. Ним володіє мешканка Сум Валентина Сіроштан. Розмір статутного капіталу підприємства складає 21 тис. грн.

Засновником і власником ТОВ "Сумибудінвест" ЛТД вказано харків’янина Артема Дєгтєрьова. Розмір статутного капіталу фірми – 80,5 тис. грн.

ТОВ "Будмонтажсервіс 1" зі статутним капіталом 17 млн грн створено у лютому 2009 року. Його засновником та власником є киянин Андрій Гандзюк.

Нагадаємо, згалом з початку 2024 року Україна виділила з бюджету на будівництво фортифікаційних споруд вже понад 37,5 млрд. грн, адже посилення обороноздатності на ключових напрямах є одним з головних завдань для держави.