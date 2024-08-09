Злоупотреблений на полмиллиарда: НАБУ расследует растрату средств при строительстве фортификационных сооружений в Сумской области

Национальное антикоррупционное бюро ведет досудебное расследование возможной растраты государственных средств, выделенных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и оборонных рубежей на территории Сумской области.

Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на данные судебного реестра.

Как пишет издание, досудебное расследование продолжается по статьям "Служебный подлог и "Расход (присвоение) чужого имущества"".

Недостатки при возведении фортификаций

Отмечается, что по версии следствия, должностные лица Северного управления заказчика работ Министерства обороны вошли в сговор с подрядными организациями (ООО "Топаз", ООО "Сумыстройинвест" ЛТД, ООО "Строймонтажсервис 1").

В частности, в феврале-марте 2024 года с указанными предприятиями был заключен ряд договоров на строительство 21 военного инженерно-технического и фортификационного сооружения и 16 оборонных рубежей на территории Сумской области общей стоимостью около 700 млн грн. Но специалисты Минобороны обнаружили существенные недостатки при возведении фортификаций, о которых сообщили подрядчикам. Однако строительные организации проигнорировали замечания военных специалистов, отказавшихся подписывать акты выполненных работ.

Эта ситуация спровоцировала замену подрядчика по технадзору. Вместо отдела технического надзора Главного управления капитальных вложений Минобороны пришли гражданские специализированные организации, с которыми Северное управление заказчика работ Минобороны подписало договоры.

В iPhone директора подрядчика нашли группу "Фортификация Сумщины"

Сообщается, что в настоящее время НАБУ получило доступ к мобильным телефонам руководителей подрядных компаний и начальника Северного управления заказчика работ Министерства обороны.

В частности, в iPhone директора ООО "Топаз" правоохранители нашли группу "Фортификация Сумщины", которая насчитывает 49 участников. В ней содержатся сведения о ходе и порядке выполнения работ по строительству фортификационных сооружений. .

Также в телефоне инженера по техническому надзору правоохранители обнаружили информацию о недостатках при возведении взводного опорного пункта №25.

Массово вносили изменения в оборонные контракты

Вместе с тем, в начале июля руководство Сумской области отрапортовало : за счет сэкономленных бюджетных средств по строительству фортификационных сооружений, которые были начаты в феврале, строятся еще несколько фортификационных объектов.

В феврале-июле 2024 года департамент капитального строительства Сумской областной государственной администрации опубликовал 106 закупок, касавшихся нового строительства фортификационных сооружений в области. Уже в июне заказчик начал массово вносить изменения в указанные оборонные контракты, уменьшая их стоимость. Например, цену оборонного договора 41,12 млн грн скорректировано до 34,34 млн грн. Другой контракт о строительстве фортификаций на 40,57 млн грн уменьшено до 34,41 млн. грн. Такое же произошло с контрактом на 40,96 млн грн – он "похудел" до 34,38 млн грн.

"На площадке ProZorro департамент капстроительства Сумской ОГА не объяснял причину уменьшения цен в контрактах. Только заверил: изменение цены договоров в сторону уменьшения вроде бы не повлияло на объем и качество товаров, работ и услуг. Однако проверить это невозможно, поскольку все контракты по строительству укреплений в Сумской области засекречено", — пишет "Главком".

По сведениям аналитической системы Youcontrol, ООО "Топаз" создано в мае 2004 года. Им владеет жительница Сум Валентина Сироштан. Размер уставного капитала предприятия составляет 21 тыс. грн.

Учредителем и владельцем ООО "Сумыстройинвест" ЛТД указан харьковчанин Артем Дегтерев. Размер уставного капитала фирмы – 80,5 тыс. Грн.

ООО "Строймонтажсервис 1" с уставным капиталом 17 млн грн создано в феврале 2009 года. Его основателем и владельцем является киевлянин Андрей Гандзюк.

Напомним, с начала 2024 года Украина выделила из бюджета на строительство фортификационных сооружений уже более 37,5 млрд. грн, ведь усиление обороноспособности на ключевых направлениях является одной из главных задач для государства.