Древесину для фортификаций будут покупать через Prozorro Market

Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет производиться через электронный каталог Prozorro Market. Таким образом, военные получат возможность покупать необходимые материалы быстро и удобно.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В ведомстве отмечают, что государственное учреждение "Профессиональные закупки", которое администрирует Prozorro Market в части товаров широкого потребления, уже подготовило инструмент для проведения закупок. В частности было добавлено более 180 спецификаций для закупки круглых лесоматериалов, без которых невозможно построить фортификационные укрепления.

"Учитывая активное строительство укреплений, древесина военным нужна оперативно, именно поэтому было принято решение закупать ее через Prozorro Market. Лишь 9 дней в среднем длится процедура в е-каталоге. В то же время при открытых торгах заказчик должен потратить втрое больше времени", – говорится в сообщении министерства.

По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун, для того чтобы военные могли быстрее закупать необходимую для строительства фортификационных сооружений древесину, эти позиции были добавлены в электронный каталог.

Она отметила, что закупки через Prozorro Market позволяют не только сэкономить время, но и финансовые ресурсы.

"Практика доказывает, что при покупке через е-каталог цена в среднем ниже до 20%, чем во время проведения отдельных тендеров", – отметила Бигун.

В Минэкономики подчеркивают, что благодаря Prozorro Market, военные части смогут получать лучшие цены и экономить средства, покупая древесину напрямую у производителя – ГП "Леса Украины". 63 филиала этого государственного предприятия уже квалифицированы в е-каталоге.

По словам заместителя директора Профессиональных закупок по вопросам развития Дмитрия Соловья, за несколько дней команда Профессиональных закупок адаптировала электронный каталог под нужды ВГА.

"Мы в разы увеличили ассортимент древесины, квалифицировали поставщиков - сделали все возможное, чтобы закупки можно было осуществить удобно и оперативно", - отметил он.

Prozorro Market пользуется огромной популярностью для закрытия потребностей обороны. Кроме древесины, там покупают дроны, топливо, офисное оборудование.

"Наша главная цель в тылу – обеспечить войско всем необходимым и предоставить военным возможность максимально просто и оперативно закрывать все свои потребности", – подытожил Соловей.

Укрепление оборонных рубежей

По словам министра экономики Свириденко, в 2023 году из резервного фонда было выделено более 1,7 миллиарда гривен на строительство фортификаций, в частности, в северных и восточных регионах.

19 января во время заседания правительства из резервного фонда государственного бюджета было выделено 17,5 млрд. грн. для усиления обороноспособности и защиты границы.

2 апреля на заседании правительства было принято решение о дополнительном финансировании строительства оборонных сооружений. Для этого из резервного фонда государственного бюджета было выделено 5,6 миллиарда гривен.

В ходе заседания правительства 23 апреля было решено выделить еще более 8 миллиардов гривен из государственного бюджета на строительство фортификационных сооружений.

В целом с начала 2024 года Украина выделила из бюджета на строительство фортификационных сооружений уже более 37,5 млрд. грн., ведь усиление обороноспособности на ключевых направлениях является одной из главных задач для государства.