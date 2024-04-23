Правительство выделило дополнительные 8 млрд грн на фортификационные сооружения

Во время заседания правительства 23 апреля было решено выделить дополнительно более 8 миллиардов гривен из государственного бюджета на строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, этот шаг направлен на создание надежного оборонного вала, что обеспечит защиту военных и укрепит обороноспособность страны на поле боя.

"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. (…) Наша задача – создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что с начала 2024 года правительство уже направило почти 38 миллиардов гривен на укрепление оборонных рубежей страны, а все дополнительные ресурсы государство также будет также направлять на обороноспособность государства.

Укрепление оборонных рубежей

2 апреля на заседании правительства было принято решение о дополнительном финансировании строительства оборонных сооружений. Для этого из резервного фонда государственного бюджета было выделено 5,6 миллиарда гривен.

19 января во время заседания правительства из резервного фонда государственного бюджета было выделено 17,5 млрд грн для усиления обороноспособности и защиты границы.

12 декабря Кабинет министров также выделил более 2,5 млрд грн из резервного фонда госбюджета на повышение обороноспособности страны. Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, в прошлом году из резервного фонда было выделено более 1,7 миллиарда гривен на строительство фортификаций, в частности, в северных и восточных регионах.

Напомним, в августе 2023 года украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета свыше 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины, а именно Харьковщины и Черниговщины.