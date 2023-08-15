Правительство выделило более 1,2 млрд гривен для строительства укрытий в Харьковской и Черниговской областях

Украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины. Эти средства будут направлены на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

По его словам, 911,5 млн. получит Харьковщина и более 363 млн. грн. Черниговщина.

Премьер подчеркнул, что заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации.

Как добавил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, обороноспособность является главной общей задачей, ведь приграничная область ежедневно страдает от постоянных обстрелов оккупантов.

При этом армия РФ не оставляет попыток прорвать украинскую линию обороны, а ВСУ каждый день ведут сложные бои.

Напомним, из-за интенсивных обстрелов, от которых Харьковщина страдает с самого начала полномасштабной войны, в Харькове была установлена первая остановка-укрытие, в которой могут скрыться на время обстрела 30 человек.