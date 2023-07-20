Россияне атаковали дронами Черниговскую и Сумскую области. Есть разрушения (ФОТО/ВИДЕО)

Войска Российской Федерации во время массированной атаки на Украину нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. По регионам захватчики запустили дроны типа Shahed 136.

Об этом сообщили ОВА.

В Черниговской области целью оккупантов стала Семеновка. Зафиксировали попадание в жилые дома. Число пострадавших уточняется.

Фото: Черниговская областная государственная администрация

По Новгород-Северской громаде россияне 14 раз ударили из артиллерии, 36 – РСЗО, 7 – из минометов, также запустили 3 неуправляемые авиационные ракеты.

Фото: Черниговская областная государственная администрация

Около 01:30 20 июля россияне атаковали Сумы тремя БпЛА типа Shahed 136. Один из них попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения. В результате попадания повреждено помещение с последующим возгоранием. Остальные — сбили.

Последствия российской атаки на Сумы. Фото: ГСЧС Последствия российской атаки на Сумы. Фото: ГСЧС Последствия российской атаки на Сумы. Фото: ГСЧС Последствия российской атаки на Сумы. Фото: ГСЧС

"На месте происшествия бригадой скорой помощи предоставлена помощь медицинской сестре заведения", — уточнили в Сумской ОВА.

Напомним, в июне один человек погиб в результате обстрела российскими войсками пограничного села Янжуловка Семеновской общины Черниговской области. Кроме того, недавно российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Белополье на Сумщине, в результате чего были погибшие и раненые.