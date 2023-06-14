Россияне обстреляли приграничное село в Черниговской области: погибла женщина

Один человек погиб 14 июня в результате обстрела российскими войсками пограничного села Янжуловка Семеновской общины Черниговской области. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в промежутке с 13:40 до 15:00 вражеские войска обстреляли этот населенный пункт с применением ствольной артиллерии, в результате чего погибла 56-летняя местная жительница. Кроме того, были повреждены два жилых дома.

При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры начато расследование производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

В свою очередь, оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что всего с 13:40 до 14:35 в районе Янжуловки было зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета калибра 82 мм.

Фото: Черниговская областная прокуратура

Напомним при этом, что еще в ноябре власти Черниговской области призывали жителей приграничья выехать с потенциально уязвимой территории. Об обстрелах же Янжуловки неоднократно сообщалось еще в мае прошлого года, а также в июне.

Впрочем, жители приграничья Черниговщины продолжают регулярно погибать из-за обстрелов с российской стороны границы: в частности, в Семеновской общине в апреле была убита 25-летняя жительница села Галагановка, а также житель села Тимоновичи.