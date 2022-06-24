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Российские войска обстреляли Черниговскую область минометами
Армия Российской Федерации в ночь на пятницу, 24 июня, снова обстреляла приграничные районы Черниговщины. По предварительной информации, оккупанты применяли минометы.
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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Возле Сеньковки было зафксовано пять взрывов, предварительно из миномета, - районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка, в направлении новые Юрковичи (РФ) – Горск.
В Семеновской общине, в районе села Янжуловка, было 20 взрывов из миномета.Подписывайтесь на наш Telegram канал