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Происшествия
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Российские войска обстреляли Черниговскую область минометами

Российские войска обстреляли Черниговскую область минометами

Армия Российской Федерации в ночь на пятницу, 24 июня, снова обстреляла приграничные районы Черниговщины. По предварительной информации, оккупанты применяли минометы.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Возле Сеньковки было зафксовано пять взрывов, предварительно из миномета, - районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка, в направлении новые Юрковичи (РФ) – Горск.

В Семеновской общине, в районе села Янжуловка, было 20 взрывов из миномета.

Автор:
Светлана Манько