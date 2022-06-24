Російські війська обстріляли Чернігівську область мінометами

Армія Російської Федерації в ніч проти п'ятниці, 24 червня, знову обстріляла прикордонні райони Чернігівщини. За попередньою інформацією, окупанти застосовували міномети.

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Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Біля Сеньківки було зафксовано п'ять вибухів, попередньо з міномета, - у районі перехрестя доріг Гасичівка-Хринівка-Горськ-Сеньківка, у напрямку нові Юрковичі (РФ) – Горськ.

У Семенівській громаді, що в районі села Янжулівка, було 20 вибухів із міномета.