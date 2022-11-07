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Жителям приграничных населенных пунктов Черниговщины предлагают выехать с потенциально уязвимой территории
Местные власти рекомендуют жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области покинуть потенциально уязвимые для обстрелов территории. Тем, кто согласится на переезд, власти обещают помочь с переселением. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
"Дал задачу начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда с потенциально уязвимой территории. Практику такого переселения уже имеем в Новгород-Северском районе. Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – написал Чаус на своем Facebook.
Он отметил, что за прошедшую неделю (31 октября-6 ноября) в регионе было зафиксировано 234 впечатления в результате российских обстрелов, тогда как неделей ранее (24-30 октября) всего 87.
Напомним, 6 ноября российская армия дважды в день открывала огонь по Ворожбянской общине в Сумской области. В результате второго обстрела погибла женщина.Подписывайтесь на наш YouTube канал