Мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівщини пропонують виїхати з потенційно вразливої території

Місцева влада рекомендує мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області покинути потенційно вразливі для обстрілів території. Тим хто зголоситься на переїзд влада обіцяє допомогти з переселенням. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

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"Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом", - написав Чаус на своєму Facebook.

Він зауважив, що за минулий тиждень(31 жовтня-6 листопада) в регіоні було зафіксовано 234 вражання внаслідок російських обстрілів, тоді як тижнем раніше(24-30 жовтня) всього 87.

Нагадаємо, 6 листопада російська армія двічі за день відкривала вогонь по Ворожбянській громаді в Сумській області. В результаті другого обстрілу загинула жінка.