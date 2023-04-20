Войска РФ обстреляли пограничные села в Черниговской области: погибла молодая женщина (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела 20 апреля российскими войсками села Галагановка Семеновской общины Новгород-Северского района. Как сообщают в Черниговской областной прокуратуре, обстрел из ствольной артиллерии был произведен в дневное время.

В результате атаки на жилой дом местная 25-летняя жительница получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице. Также ранения нанесены двум мужчинам, которые доставлены в больницу.

Кроме того, было обстреляно село Леоновка той же общины. В результате повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника. В этом случае обошлось без пострадавших.

При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры начато расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Следователи райуправления полиции и прокуроры зафиксировали последствия обстрелов.

Фото: Черниговская областная прокуратура Фото: Черниговская областная прокуратура Фото: Черниговская областная прокуратура Фото: Черниговская областная прокуратура

В свою очередь, в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили, что с 12:15 до 14:00 зафиксировано восемь приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район села Гремяч (Новгород-Северская община).

Кроме того, сообщается, что с 13:00 до 13:50 зафиксировано 14 приходов, вероятно из миномета калибра 120 миллиметров, в район села Леоновка. Ранее в четверг в ОК "Север" сообщали о двух приходах в период с 10:40 до 11:00, вероятно из 120-миллиметрового миномета, в районе села Гремячка, которое является ближайшим к Галагановке.

В отношении всех трех случаев отмечено, что "о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала". Относительно же обстрела Галагановки отмечалось, что с 11:00 до 11:15 зафиксировано четыре прихода, также предположительно из миномета калибра 120 миллиметров. По данным военных, женщина, умершая впоследствии в больнице, получила осколочные ранения головы.