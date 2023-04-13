Аграрии призывают власти признать все обстреливаемые РФ общины территориями боевых действий

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призывает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий пересмотреть и обновить перечень затронутых войной территорий в части территорий активных или возможных боевых действий.

Как говорят в отраслевом объединении, на сегодняшний день некоторые общины, которые постоянно обстреливаются со стороны врага, даже не отнесены к территориям возможных боевых действий.

"Следует учитывать, что земельные массивы, находящиеся на таких территориях или на расстоянии одного-двух десятков километров до границы с РФ, не могут быть обработаны должным образом из-за постоянных обстрелов со стороны агрессора", - подчеркивают в ассоциации.

В качестве примера приводится территория Речковской общины Сумского района, расположенной недалеко от российской границы. Как говорят в УКАБ, она постоянно подвергается обстрелам, но не внесена в перечень возможных или активных боевых действий, хотя аграрии уже де-факто были вынуждены отказаться от посева в пограничной полосе еще в прошлом году.

Отметим, что эта община не фигурирует регулярно в сводках об обстрелах приграничья Сумской области, тем не менее 24 марта сообщалось об авиаударе и ударе дроном-камикадзе по селу Виры, где был поврежден детский сад и административное здание. Кроме того, по селу Речки был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого повреждены частные дома, админздание и здание гимназии.

На сегодняшний день территориями возможных боевых действий в Сумской области признаны Дружбовская, Знобь-Новгородская, Шосткинская, Глуховская, Свесская, Великописаревская, Ахтырская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Ворожбянская, Хотинская, Миропольская, Садовская, Николаевская и Новослободская общины. Территориями активных боевых действий в этом регионе сейчас считаются Середино-Будская, Шалыгинская и Эсманская общины.

В свою очередь, в Черниговской области, которая тоже граничит с Россией и иногда, но в значительно меньшем количестве, страдает от обстрелов оттуда, территориями возможных боевых действий признаны Новгород-Северская, Семеновская, Сновская и Городнянская городские общины. Территорий активных боевых действий в области сейчас нет.