Россияне снова активизировали обстрелы приграничья Сумской области: разрушен офис агрофирмы (ВИДЕО)

В Сумской области в течение дня 15 марта были произведены со стороны россиян обстрелы территории четырех общин. Как сообщает по состоянию на 21:00 Сумская областная военная администрация, всего было 14 вражеских обстрелов из разных видов оружия: зафиксирован 161 прилет/выстрел.

В частности, в Хотинской общине утром в результате минометного обстрела (7 прилетов) прямым попаданием был разрушен офис агрофирмы. В Шалыгинской общине из-за минометных обстрелов (10 прилетов) сгорела частная хозяйственная постройка.

По Краснопольской общине россияне вели огонь из артиллерии: зафиксировано четыре прилета. В Новослободской общине зафиксирован один прилет из артиллерии. Информацию о других обстрелах в ОВА не детализируют. Фото последствий не публикуют также и полиция, прокуратура или ГСЧС.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - уверяют областные власти.

В свою очередь, как сообщает местная телекомпания СТС, в Хотинской общине из-за обстрела дотла сгорело и больше не пригодно для использования здание агропредприятия "Степь" в селе Степное, там же была повреждена линия электропередачи. По словам главы общины Николая Торяника, работники находились в подвале, когда произошло прямое попадание.

Напомним, что о количестве прилетов в результате российских обстрелов – более 170 – в Сумской ОВА заявляли 3 марта. Это тогда связывали с событиями с участием группы лиц, проникших на территорию Брянской области РФ, однако после этого враждебная активность снизилась.

13 же марта в ОВА сообщили о 94 прилетах из минометов и артиллерии (РСЗО и САУ), двух ракетных прилетах, а также сбросе четырех взрывных устройств с беспилотников, 14 марта - о 51 прилете, в том числе обстреле с вертолета у города Середина-Буда.