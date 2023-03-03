В приграничном селе в Сумской области с территории РФ убили пенсионера (ФОТО)

В пограничном селе Стариково Шалыгинской общины Шосткинского района в результате обстрела с территории России 3 марта погиб местный житель.

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Об этом сообщает Сумская областная прокуратура. Отмечается, что 73-летний мужчина во время вражеской атаки находился на огороде около собственного дома.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Дело для расследования будет передано в управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, в течение дня россияне совершили обстрелы шести общин области. Был зафиксирован 121 прилет. В частности, в селе Стариково в 9:25 было 5 прилетов, погиб упомянутый мужчина и повреждена линия электропередачи. В 15:50 произошел обстрел из миномета по селу Ходино: 15 прилетов, повреждены три жилых дома.

В Эсманской общине в 13:35 с территории РФ был произведен обстрел из ствольной артиллерии села Кучеровка: зафиксировано 8 прилетов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Также по территории общины враг стрелял из РСЗО (20 прилетов) и миномета (еще 20 прилетов).

В Краснопольской общине с 9:40 вражеский БПЛА сбросил четыре боеприпаса типа ВОГ в разных селах общины. В это же время зафиксирован вражеский обстрел из ПТУР калибра 120 миллиметров (пуск двух ракет). Также с территории РФ был произведен обстрел из ПТРК.

В Белопольской общине зафиксирован один прилет от танкового выстрела, а также 12 прилетов из миномета, 16 – из ствольной артиллерии, 8 – из САУ. В Юнаковской общине зафиксирован обстрел из САУ (9 прилетов) и минометный обстрел (5 прилетов). Кроме того, в 16:15 россияне обстреливали из минометов и Глуховскую общину (5 прилетов).

Напомним, что в Сумской ОВА заявили, что то, что накануне в регионе было зафиксировано рекордное количество прилетов в результате российских обстрелов - 170, может быть связано с последними событиями в Брянской области РФ.