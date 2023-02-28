В Сумской области за день зафиксировали более 100 прилетов: из РФ обстреливались семь общин

Российские военные в течение дня 28 февраля обстреливали территорию семи приграничных общин Сумской области. Как сообщили в областной военной администрации, по состоянию на 21:00 было зафиксировано 106 прилетов.

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В частности, в 14:41 в селе Александровка Великописаревской общины из вражеского беспилотника были сброшены на частный жилой дом два взрывных снаряда типа ВОГ. Дом поврежден.

Кроме того, в результате обстрела вероятно из миномета (14 прилетов) с 15:55 до 16:35 по селу Стариково Шалыгинской общины были повреждены четыре жилых дома: один из них разрушен, в двух были выбиты окна, еще в одном были выбиты окна и осколками. поврежденная стена.

В других общинах последствия обстрелов не зафиксированы. В частности, по Белопольской общине с 8:35 враг стрелял из миномета: зафиксировано пять прилетов. Обстрел общины продолжился после 10:00 – восемь прилетов по двум населенным пунктам, а в 11:05 – еще три. После 12 часов было зафиксировано 12 выстрелов, предположительно из АГС, а также шесть мин по одному из населенных пунктов.

Также по Белопольской общине с 15:50 велся обстрел из САУ: там насчитали 28 прилетов. Кроме того, около 17:00 с вражеского БПЛА были сброшены три взрывных снаряда типа ВОГ.

В свою очередь, по Новослободской общине в 8:40 произошел минометный обстрел: зафиксировано два прилета. В Середино-Будской общине в 10:40 было пять прилетов (предварительно – миномет).

По Краснопольской общине в 12:15 враг бил из артиллерии (семь снарядов), а в 13:20 совершил минометный обстрел (шесть мин). В Эсманской общине с 13:05 зафиксировано пять прилетов, предположительно, из миномета калибра 120 миллиметров.

Отметим также, что утром вторника в НЭК "Укрэнерго" отмечали, что в Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов были повреждены сети облэнерго и обесточивание населенных пунктов: там проводятся соответствующие ремонты.