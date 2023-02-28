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У Харківській та Сумській областях через обстріли складна ситуація з електропостачанням, - Укренерго
Станом на ранок 28 лютого у більшості регіонів України дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.
Проте складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.
Про це повідомляє Укренерго.
"На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії", - йдеть в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В Укренерго додали, що увечері понеділка було відновлене живлення Одеси та Одеського району.
"Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня фахівці будуть працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження", - повідомили в Укренерго.
Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.
Нагадаємо, що майже всі райони Одеси та Одеський район 27 лютого тимчасово залишилися без світла через аварійне відключення високовольтної лінії.