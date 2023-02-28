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В Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов сложная ситуация с электроснабжением, - Укрэнерго
На утро 28 февраля в большинстве регионов Украины дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.
Однако сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.
Об этом сообщает Укрэнерго.
"На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Укрэнерго добавили, что вечером понедельника было возобновлено питание Одессы и Одесского района.
"В настоящее время Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели специалисты будут работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", - сообщили в Укрэнерго.
Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились.
Напомним, что почти все районы Одессы и Одесский район 27 февраля временно остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии.