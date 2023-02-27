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Почти вся Одесса и район без света: в чем причина
Почти все районы Одессы и Одесский район 27 февраля временно остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии.
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Об этом сообщает прессслужба ДТЭК .
Отмечается, что энергетики скоро приступят к аварийно-восстановительным работам.
В Одесском городском совете сообщили, что в связи с отсутствием электроснабжения городской электротранспорт временно приостанавливает работу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 26 февраля в Одесской области сняли ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго", действовавшие после аварии 4 февраля.
Источник фото: Depositphotos