Почти вся Одесса и район без света: в чем причина

Почти все районы Одессы и Одесский район 27 февраля временно остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии.

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Об этом сообщает прессслужба ДТЭК .

Отмечается, что энергетики скоро приступят к аварийно-восстановительным работам.

В Одесском городском совете сообщили, что в связи с отсутствием электроснабжения городской электротранспорт временно приостанавливает работу.

Напомним, 26 февраля в Одесской области сняли ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго", действовавшие после аварии 4 февраля.

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