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Вторая масштабная авария за сутки: Одесса снова осталась без света
В Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района обесточены.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
"Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты устраняют аварию, электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 26 января армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
В частности, в Одесской области зафиксировано попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.