Вторая масштабная авария за сутки: Одесса снова осталась без света

В Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района обесточены.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты устраняют аварию, электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 26 января армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, в Одесской области зафиксировано попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.