Аренда квартиры во Львове в среднем на 5,5 тыс грн дороже, чем в Киеве - Bird

На рынке аренды недвижимости Киев и Львов оказались наиболее популярными городами Украины по количеству запросов. В то же время в среднем в столице страны месячная аренда квартиры стоит на 5,5 тыс грн дешевле, чем во Львове.

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Об этом сообщили аналитики приложения для поиска долгосрочной аренды Bird.

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве в январе 2022 составила 12 500 грн, в январе 2023 года - 9000 грн.

В то же время во Львове в январе 2023 года средняя цена аренды квартиры выглядит следующим образом:

1-комнатные – 13500 грн;

2-комнатные – 16 000 грн;

3-комнатные – 19 000 грн.

"Есть ощущение, что Киев выровнялся по ценам со Львовом, и произошло это не путем какого-то резкого роста во Львове, а как раз в результате падения цен в Киеве. И это не только аренда жилья: такси, продукты, абонемент в зал. Если раньше я думал да: есть все города, есть Львов/Харьков/Одесса – это х1.5 и есть Киев, это просто х2 ко всему, то сейчас как-то все более-менее вышло на один уровень” – рассказал один из экспертов Bird .

Напомним, что за 2022 год в среднем по Украине арендная плата за однокомнатную квартиру подорожала на 32,7% — с 4 294 до 5 699 грн.

Наибольший рост стоимости аренды 1-комнатной квартиры зафиксирован во Львовской области - в 2,1 раза, до 10 977 грн.

В то же время известно, что за 9 месяцев 2022 нотариусы заверили в 2,7 раза меньше договоров по купле-продаже недвижимости, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество сделок снизилось с 598 тысяч до 224 тысяч.