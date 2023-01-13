Эксперты рассказали о компенсации за разрушенное жилье: государство самостоятельно не будет строить квартиры

Антикоррупционная организация Transparency International Украина и Институт законодательных идей выразили готовность совместно с Минвосстановлением работать над усовершенствованием механизмов компенсации за разрушенное или поврежденное во время войны с Россией жилье украинцев.

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О своих предложениях и оценке правительственного законопроекта №7198 организации написали на страницах Facebook.

В частности, в Transparency положительно оценили законопроект и его положения, отметив, что уже обсудили вопросы его усовершенствования с Минвосстановления и другими заинтересованными экспертными организациями.

"Если сначала государство планировало самостоятельно строить жилье и передавать его пострадавшим, то от этой утопической идеи отказались. В текущем законопроекте есть три способа компенсации: жилищный сертификат, которым можно будет оплатить жилье – для владельцев разрушенных квартир и домов; финансирование строительства частного дома - для владельцев разрушенных домов; именно выполнение строительных работ и предоставление стройматериалов – для владельцев поврежденных квартир. То есть выбирать, как именно получить компенсацию, смогут только владельцы разрушенных частных домов ", – отмечается в сообщении.

" Использовать жилищный сертификат можно будет в течение 5 лет с даты получения. Его нельзя будет подарить или продать. Аналогично, в течение 5 лет нельзя будет продать или подарить само жилье, которое приобрели по сертификату ", - говорится в сообщении.

Также свою оценку законопроекту дали в Институте законодательных идей. Здесь готовы поддержать документ в случае внесения ряда изменений, которые делают невозможным коррупционные злоупотребления. В частности, речь идет о необходимости создания прозрачных комиссий по компенсациям.

Также необходимо установить в законопроекте исчерпывающий перечень лиц, которые могут получать компенсацию без возможности расширения Правительством по собственному усмотрению круга получателей компенсаций. В организации считают необходимым создание более лояльных условий к владельцам разрушенного жилья.

" Следует отменить или минимизировать ограничения права собственника свободно распоряжаться жильем, приобретенным за счет компенсации. Ведь это его конституционное право ", – говорится в сообщении .

Предлагается также предусмотреть возможность выбирать способ компенсации за уничтоженное жилье – жилищный сертификат или денежная компенсация – всем категориям получателей (собственниками и квартир, и жилых домов). А также возможность получателям распоряжаться денежной компенсацией не только на приобретение или строительство жилья, но и его обустройство , возможность использования остатка средств после приобретения жилья.

"Мы поддерживаем необходимость урегулирования на уровне закона механизма компенсации за разрушенное и поврежденное жилье с учетом наших предложений. Договорились о сотрудничестве с Министерством восстановления по дальнейшему совершенствованию механизма компенсаций, в том числе на этапе наработки подзаконных актов ", – говорится в сообщении Института законодательных идей .

Напомним, сейчас в Верховной раде находится на рассмотрении законопроект 7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации". 1 апреля 2022 года документ был принят за основу, сейчас он проходит второе чтение в парламенте.