В Украине по состоянию на осень 2,4 миллиона человек жили в поврежденном жилье - Кубраков

По состоянию на осень 2022 года в Украине более 2,4 миллиона человек проживали в поврежденном или разрушенном жилье, заявляет министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Заявки же на компенсацию, по его словам, оставили через сервис госуслуг "Дія" уже более 316 тысяч украинцев. При этом чиновник подчеркнул, что список пострадавших далеко не полный и ежедневно пополняется.

В этом контексте он напомнил, что до сих пор не принят в целом законопроект №7198, который должен стать законодательным инструментом регулирования вопроса компенсации за разрушенное жилье, в частности определить, кто сможет получить ее, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья.

"Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации будут создаваться при каждой общине или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия в вопросе компенсаций", - указал Кубраков.

Относительно источников финансирования он заявил, что власти рассчитывают, что это будут арестованные активы России, поскольку не хотят перекладывать бремя восстановления на налогоплательщиков, и уже ведут работу с международными институтами над привлечением этих средств к восстановлению.

"Это процесс нелегкий, однако мы уверены, что своего добьемся. Очевидно, что законопроектом мы не закрываем все вопросы относительно механизма компенсаций или источников финансирования. Он является рамочным, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе", - добавил министр.

Напомним, что этот законопроект был принят в первом чтении еще 1 апреля. Он был внесен группой из 42 депутатов во главе с лидером партии "Слуга народа" Еленой Шуляк.

Версия документа ко второму чтению появилась лишь 13 декабря, а 11 января его рассмотрел профильный комитет по экономическому развитию, рекомендовав принять его во втором чтении и в целом с технико-юридическим правками.