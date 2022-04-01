Рада приняла в первом чтении законопроект о компенсациях украинцам за разрушенное из-за войны жилье

Верховная Рада намерена создать в Украине государственный реестр имущества, уничтоженного и поврежденного из-за боевых действий, терактов или диверсий, вызванных войной России против Украины, а также предусмотреть компенсации его владельцам.

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Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за принятие соответствующего законопроекта №7198 в первом чтении на заседании 1 апреля проголосовало 307 депутатов.

Под недвижимостью в законопроекте понимаются квартиры и другие жилые помещения, частные дома, садовые и дачные дома; а также законные объекты строительства с несущими и внешними ограждающими конструкциями.

Помимо владельцев таких объектов, в случае их уничтожения или повреждения компенсации предлагается выплачивать инвесторам строительства; членам жилищно-строительных кооперативов, купившим, но не успевшим оформить собственность на квартиру; а также наследники перечисленных лиц. Кроме того, предусмотрены компенсации объединениям совладельцев многоквартирных домов, управдомам и ЖСК.

Подать заявление на получение компенсаций можно будет в течение военного положения или 90 дней после его окончания - либо через электронный сервис госуслуг (то есть "Дію"), либо в бумажной форме через центр админуслуг, органы соцзащиты или нотариуса. Подавать заявление может и один из совладельцев, если объект находится в совместной собственности.

Предусмотрено, что государство либо выплатит компенсацию на специальный счет получателя, либо профинансирует строительство для него нового жилья, либо восстановление поврежденного. Однако восстанавливать будут только многоквартирные дома. Получатели также должны будут передать государству право требования возмещения за содеянное с его недвижимостью к России.

Данный законопроект был внесен группой из 42 депутатов во главе с лидером партии "Слуга народа" Еленой Шуляк, традиционно курирующей в парламенте вопросы строительной отрасли и занимающей должность зампредседателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, что сами заявки государство принимать уже начало. Причем, как заявил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль, только за первые сутки приема поступило более 20 тысяч заявок.