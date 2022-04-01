Рада ухвалила у першому читанні законопроект про компенсації українцям за зруйноване через війну житло

Верховна Рада має намір створити в Україні державний реєстр майна, знищеного та пошкодженого через бойові дії, теракти або диверсії, викликані війною Росії проти України, а також передбачити компенсації його власникам.

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Як повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за ухвалення відповідного законопроекту №7198 у першому читанні на засіданні 1 квітня проголосувало 307 депутатів.

Під нерухомістю у законопроекті розуміються квартири та інші житлові приміщення, приватні будинки, садові та дачні будинки; а також законні об'єкти будівництва, що мали несучі та огороджуючі конструкції.

Крім власників таких об'єктів, у разі їх знищення чи пошкодження компенсації пропонується виплачувати інвесторам будівництва; членам житлово-будівельних кооперативів, які купили, але не встигли оформити власність на квартиру; а також спадкоємці перелічених осіб. Крім того, передбачені компенсації об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управдомам та ЖБК.

Подати заяву на отримання компенсацій можна буде протягом воєнного стану або 90 днів після його закінчення - або через електронний сервіс держпослуг (тобто "Дію"), або у паперовій формі через центр адмінпослуг, органи соцзахисту чи нотаріуса. Подавати заяву може і один зі співвласників, якщо об'єкт перебуває у спільній власності.

Передбачено, що держава або виплатить компенсацію на спеціальний рахунок одержувача, або профінансує будівництво для нього нового житла, або відновлення пошкодженого. Проте відновлюватимуть лише багатоквартирні будинки. Одержувачі також мають передати державі право вимоги відшкодування за скоєне з його нерухомістю до Росії.

Цей законопроект був внесений групою з 42 депутатів на чолі з лідером партії "Слуга народу" Оленою Шуляк, яка традиційно курирує в парламенті питання будівельної галузі та обіймає посаду заступника голови комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, що самі заявки держава приймати вже почала. Причому, як заявив напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, лише за першу добу прийому надійшло понад 20 тисяч заявок.