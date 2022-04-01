На відновлення Маріуполя знадобиться мінімум $10 млрд

За мінімальними оцінками для відновлення Маріуполя потрібно буде не менше 10 мільярдерів доларів. Ця сума — мінімум, який потрібний на відновлення лише інфраструктури міста.

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Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Міськрада створила спеціальну депутатську комісію, яка займатиметься уточненням розміру збитків та контролюватиме процес фіксації руйнувань, заподіяних агресією РФ.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, заподіяне агресором, має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Зараз ми працюємо у тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії репарацій на повне відновлення Маріуполя", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що агресор повинен буде виплатити всім маріупольцям компенсації за заподіяні страждання та збитки.

У Маріуполі зруйновано 90% (2340 од.) всіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.

У приватному секторі також зруйновано 90% житлового фонду, або 61 200 будинків. З них прямим попаданням загарбники знищили 40800 (60%) і зруйнували – 27200 (40%).

Окрім того, загинули тисячі мирних жителів. Маріупольська міська рада з посиланням на очевидців повідомила, що тільки в результаті бомбардування драматичного театру в Маріуполі могли загинути до 300 людей, але точну кількість жертв складно підрахувати, оскільки в місті продовжують йти запеклі бої. З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.