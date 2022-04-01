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Категория
Общество
Дата публикации

На восстановление Мариуполь понадобится минимум $10 млрд

На восстановление Мариуполь понадобится минимум $10 млрд
В Мариуполе разрушено 90% всех жилых многоэтажных домов

По самым минимальным оценкам, для восстановления Мариуполя нужно будет не меньше 10 миллиардер долларов. Эта сумма — минимум, который нужен на восстановление только инфраструктуры города.

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Об этом сообщила Мариупольский городской совет.

Горсовет создал специальную депутатскую комиссию, которая будет заниматься уточнением размера ущерба и контролировать процесс фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России репараций на полное восстановление Мариуполя", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что агрессор должен будет выплатить всем мариупольцам компенсации за причиненные страдания и ущерб.

В Мариуполе разрушено 90% (2 340 ед.) всех жилых многоэтажных домов. По 60% или 1560 домах российские военные нанесли прямой удар. 1040 многоэтажек (40%) уничтожены в результате бомбежек со стороны врага.

В частном секторе также разрушено 90% жилого фонда или 61 200 домов. Из них прямым попаданием захватчики уничтожили 40 800 (60%) и разрушили – 27 200 (40%).

Кроме того, погибли тысячи мирных жителей. Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщил, что только в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои. Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте авиаудара.

Автор:
Вита Молодан