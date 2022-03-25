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В драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировок 16 марта могли погибнуть около 300 человек — горсовет

В драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировок 16 марта могли погибнуть около 300 человек — горсовет
Драмтеатр после бомбардировки. Фото: пресс-служба полка "Азов"

Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои.

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"Мы сможем восстановить здания, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких людей. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор Россия", — написала пресс-служба горсовета в Telegram.

Российские военные скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались больше тысячи мирных жителей, 16 марта. В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.

Позже стало известно, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, поэтому многим удалось спастись. Однако, так как вход завален и в городе постоянно идут бои, людям сложно самостоятельно выбраться из укрытия. 

Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте авиаудара.

Автор:
Вита Молодан