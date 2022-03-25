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В драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировок 16 марта могли погибнуть около 300 человек — горсовет
Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои.
"Мы сможем восстановить здания, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких людей. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор Россия", — написала пресс-служба горсовета в Telegram.
Российские военные скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались больше тысячи мирных жителей, 16 марта. В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.
Позже стало известно, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, поэтому многим удалось спастись. Однако, так как вход завален и в городе постоянно идут бои, людям сложно самостоятельно выбраться из укрытия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте авиаудара.