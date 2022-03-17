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В Мариуполе люди в бомбоубежище драмтеатра живы, завод "Азовсталь" разбомблен
Бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, прятавшиеся в нем люди остались живы. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.
"Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят!" — заявил он.
Военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, в бомбоубежище которого находились сотни мирных жителей.
В результате центральная часть здания театра была полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалили обломками.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После обстрелов и бомбардировок многие здания в Мариуполе превратились в руины. Пострадали и промышленные объекты.
"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", — заявил в интервью Forbes заместитель городского головы Сергей Орлов.
Напомним, в Мариуполе российские захватчики взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения.