В Мариуполе люди в бомбоубежище драмтеатра живы, завод "Азовсталь" разбомблен

Бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, прятавшиеся в нем люди остались живы. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.

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"Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят!" — заявил он.

Военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, в бомбоубежище которого находились сотни мирных жителей.

В результате центральная часть здания театра была полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалили обломками.

После обстрелов и бомбардировок многие здания в Мариуполе превратились в руины. Пострадали и промышленные объекты.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", — заявил в интервью Forbes заместитель городского головы Сергей Орлов.

Напомним, в Мариуполе российские захватчики взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения.