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Категория
Общество
Дата публикации

Из Мариуполя 15 марта выехало почти две тысячи машин

Из Мариуполя 15 марта выехало почти две тысячи машин
Из Мариуполя 15 марта выехало почти две тысячи машин

По состоянию на 14.00 15 марта из Мариуполя в направлении Запорожья, где сегодня был открыт “зеленый коридор” для эвакуации мирного населения, выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи находятся на выезде из города.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя уехало 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города", — говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете подчеркнули, что для личной безопасности необходимо людям прибыть в Васильевку не позже 18:00. "Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке", — говорится в сообщении.

Мариупольский горсовет напоминает адрес центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

Напомним, 14 марта из Мариуполя смогли выехать почти 160 легковых авто. Сейчас они получают всю необходимую помощь, в том числе размещение в безопасных местах Запорожской области. Но оккупанты по-прежнему блокируют поставку еды и медикаментов в Мариуполь.

До этого оккупанты постоянно срывали эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливали "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.

Автор:
Светлана Манько