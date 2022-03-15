Из Мариуполя 15 марта выехало почти две тысячи машин

По состоянию на 14.00 15 марта из Мариуполя в направлении Запорожья, где сегодня был открыт “зеленый коридор” для эвакуации мирного населения, выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи находятся на выезде из города.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя уехало 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города", — говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете подчеркнули, что для личной безопасности необходимо людям прибыть в Васильевку не позже 18:00. "Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке", — говорится в сообщении.

Мариупольский горсовет напоминает адрес центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

Напомним, 14 марта из Мариуполя смогли выехать почти 160 легковых авто. Сейчас они получают всю необходимую помощь, в том числе размещение в безопасных местах Запорожской области. Но оккупанты по-прежнему блокируют поставку еды и медикаментов в Мариуполь.

До этого оккупанты постоянно срывали эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливали "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.