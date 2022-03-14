Благодаря гуманитарным коридорам за день из горячих точек эвакуировали 4 тысячи людей, — Верещук

В понедельник, 14 марта, из Мариуполя смогли выехать почти 150 легковых авто. Сейчас они получают всю необходимую помощь, в том числе размещение в безопасных местах Запорожской области. В целом из 10 гуманитарных коридоров сработали 7, спасли около 4 тысяч людей.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Люди выехали из города тем же маршрутом, по которому пытаются проехать гуманитарные колонны. Но оккупанты блокируют поставку еды и медикаментов в Мариуполь.

"Сегодня смогли выехать уставшие от войны жители Мариуполя. Это дает большую надежду и указывает на то, что оккупационные войска без причины блокируют в Бердянске такие необходимые продукты и медикаменты для наших людей в городе, который они уничтожают", — сказала Верещук.

В целом 14 марта из 10 гуманитарных коридоров сработали 7, спасли около 4 тысяч людей.

В Киевской области эвакуировали 2028 людей: из Гостомеля - 400, из Немешаево и Ворзеля - 420, из Дмитровки - 100, из села Перемога - 800.

Из горячих точек Луганской область вывезли 1780 человек. Из Северодонецка - 600, Попасной - 210, села Горское - 76, Рубежное - 480, Кременная - 82, Лисичанск - 340.

Отметим, оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.