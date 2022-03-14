Завдяки гуманітарним коридорам за день із гарячих точок евакуювали 4 тисячі людей, — Верещук

У понеділок, 14 березня, із Маріуполя змогли виїхати майже 150 легкових авто. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу, у тому числі розміщення у безпечних місцях Запорізької області. В цілому із 10 гуманітарних коридорів спрацювали 7, врятували близько 4 тисяч людей.

Про це під час брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Люди виїхали з міста тим самим маршрутом, яким намагаються проїхати гуманітарні колони. Але окупанти блокують постачання їжі та медикаментів до Маріуполя.

"Сьогодні змогли виїхати втомлені від війни жителі Маріуполя. Це дає велику надію і вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують у Бердянську такі необхідні продукти та медикаменти для наших людей у місті, яке вони знищують", - сказала Верещук.

Загалом 14 березня із 10 гуманітарних коридорів спрацювали 7, врятували близько 4 тисяч людей.

У Київській області евакуювали 2028 людей: із Гостомелю – 400, з Немішаєвого та Ворзеля – 420, із Дмитрівки – 100, із села Перемога – 800.

З гарячих точок Луганську область вивезли 1780 людей. З Сєвєродонецька – 600, Попасної – 210, села Горське – 76, Рубіжне – 480, Кремінна – 82, Лисичанськ – 340.

Зазначимо, окупанти постійно зривають евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.