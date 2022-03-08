"У Маріуполі вперше з часів Другої світової війни від зневоднення померла дитина", - Зеленський закликав світ зупинити Росію

Російські окупанти оточили Маріуполь та спеціально виснажують мешканців. У місті вперше з часів Другої світової війни померла дитина від зневоднення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави закликав світову спільноту та лідерів держав негайно втрутитися та зупинити Росію. Окупанти цілеспрямовано відключають місто від зв'язку, блокують постачання продуктів.

"Якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Тому що є безумовні цінності, які для всіх однакові — життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремося в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити" ці слабкі окупанти. Саме те, що має захистити світ", - наголосив Зеленський.

Глава держави вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною. Він наголошує, що це врятує життя людей. Українські льотчики та ППО знищують російську авіацію, але їм потрібна допомога, щоби закрити все небо.

За словами Зеленського, протягом останніх 13 днів війни РФ втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років.

"Але у них вистачає машин для вбивства, терору. Вони ще мають 500-кілограмові бомби, щоб скидати їх на звичайних мирних людей", - сказав глава держави, зазначимо, що світові лідери поки що лише обіцяють передати Україні літаки.

Через дії окупантів Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи. Українська влада вже домовлялася з російською стороною про гуманітарні коридори, проте загарбники постійно зривають евакуацію мирних жителів міста.

Зеленський заявив, що люди Маріуполя більше не мають часу чекати, поки окупанти перестануть обстрілювати і дадуть їм можливість покинути місто.

"Окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали. Ми відправили гуманітарну допомогу та транспорт для порятунку людей. Але якщо ви (російські військові – Delo. ua ) розстріляєте цей транспорт, то знайте, це буде на очах усього світу", — сказав Зеленський.

Коли президент записував цей відеозвернення, російські військові почали атакувати гуманітарний коридор. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста було вжито низку заходів: дороги розчистили від мін, інженерні загородження зняли тощо.

Але окупанти не випустили дітей, жінок, людей похилого віку з міста, загарбники почали атакувати мирних жителів.

"Такі дії росіян є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними", - зазначили у відомстві.

З інших гарячих точок Україні вдається поступово евакуювати населення. Зокрема, 8 березня, 10:00 у Сумах розпочалася евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Крім того, 6 та 7 березня у зв'язку з наближенням активних бойових дій із Пущі-Водиці евакуювали 520 людей.