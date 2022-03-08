З Пущі-Водиці за два дні евакуювали понад 500 людей

6 та 7 березня у зв'язку з наближенням активних бойових дій із Пущі-Водиці евакуювали 520 людей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За інформацією столичної влади, евакуйованих громадян розмістили в дитячих садках Києва, а хворих доставлено до медзакладів.

Окрім цього частина жителів Пущі-Водиці оселилися у родичів інших районів Києва.

“Міська влада робить все можливе для допомоги мешканцям. У місті створено гуманітарний штаб. Він забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності насамперед тих, хто більше цього потребує”, – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що всі, хто може допомогти, або кому вона потрібна, можуть заповнити відповідну форму на сайті Гуманітарного штабу.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, 10:00 у Сумах розпочалася евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.