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Общество
Дата публикации

Гуманитарный коридор: из Сум эвакуируют мирных жителей (ВИДЕО)

Гуманитарный коридор: из Сум эвакуируют мирных жителей (ВИДЕО)

Сегодня, 8 марта, 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", написал замглавы ОПУ.

Фото 2 — Гуманитарный коридор: из Сум эвакуируют мирных жителей (ВИДЕО)

Тимошенко также обнародовал видео, где видно, как отправляются эвакуационные транспортные колонны с гражданами. 

В свою очередь начало работы гуманитарного коридора для эвакуации жителей города Сумы в Полтаву подтвердил временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин.

"Людей будем вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны. Этот маршрут согласован украинской и российской сторонами. С 9:00 до 21:00 по киевскому времени начался режим тишины. Украина его соблюдает", сообщил Лунин.

По его словам, несколько десятков автобусов уже отправились из Лохвицы, чтобы забрать людей, их будут сопровождать представители Красного Креста и медики.

Лунин отметил, что процесс эвакуации контролируют министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, а также руководство Полтавской и Сумской областных военных администраций. 

"Логистика выстроена. Людей примем, накормим. Эвакуируем гражданских, в том числе иностранных студентов. Все дальше продолжат движение на запад страны. Этим гуманитарным коридором в Сумы прибудет также и гуманитарная помощь: еда и лекарства", рассказал Лунин.

Напомним, украинские уполномоченные представители власти и организация Красный Крест получили согласование от Минобороны РФ об открытии 8 марта гуманитарного коридора из Сум. 

Автор:
Дмитрий Нарожный