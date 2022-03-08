Гуманітарний коридор: із Сум евакуювали мирних жителів (ВІДЕО)

Сьогодні, 8 березня, 10:00 у Сумах розпочалася евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Кирило Тимошенко.

"Сумам надали зелений коридор, розпочався перший етап евакуації", —-написав заступник голови ОПУ.

Тимошенко також оприлюднив відео де видно, як вирушають евакуаційні транспортні колони з громадянами.

У свою чергу початок роботи гуманітарного коридору для евакуації жителів міста Суми до Полтави підтвердив тимчасово виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.

"Людей вивозитимемо до Полтави через Лохвицю та Лубни. Цей маршрут узгоджений українською та російською сторонами. З 9:00 до 21:00 за київським часом почався режим тиші. Україна його дотримується", – повідомив Лунін.

За його словами, кілька десятків автобусів уже вирушили з Лохвиці, щоб забрати людей, їх супроводжуватимуть представники Червоного Хреста та медики.

Лунін зазначив, що процес евакуації контролюють міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, а також керівництво Полтавської та Сумської обласних військових адміністрацій.

"Логістика вибудувана. Людей приймемо, нагодуємо. Евакуємо цивільних, у тому числі іноземних студентів. Все далі продовжать рух на захід країни. Цим гуманітарним коридором до Сум прибуде також і гуманітарна допомога: їжа та ліки", – розповів Лунін.

Нагадаємо, українські уповноважені представники влади та організація Червоний Хрестотримали погодження від Міноборони РФ про відкриття 8 березня гуманітарного коридору із Сум.