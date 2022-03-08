Гуманитарный коридор из Сум откроют 8 марта, — Верещук

Украинские уполномоченные представители власти и организация Красный Крест получили согласование от Минобороны РФ об открытии 8 марта гуманитарного коридора из Сум.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.

Единственный согласованный маршрут — Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Любые другие пути будут очень опасными, подчеркнула министр. При этом Россия планирует провокации во время эвакуации мирных жителей.

"Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим маршрутом. Он будет несогласованным и небезопасным. Мы призываем Россию выполнить обещание, которое зафиксировано документально", — подчеркнула Верещук.

Кроме того, в Сумы отправят гуманитарные грузы: продукты питания и медикаменты. С 09:00 объявлен режим тишины в этом регионе, он продлится до 21:00.

Первая колонна из Сум будет выдвигаться в 10:00. За колонной будет ехать гражданское население на собственном автотранспорте.

О "зеленом коридоре" из Сум договаривались заранее, и Россия еще в понедельник согласовала это маршрут, а ближе к полуночи 7 марта оккупанты начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. В результате погибли мирные жители, в том числе дети.