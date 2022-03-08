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Оккупанты нанесли авиаудар по Сумам: среди погибших есть дети

Оккупанты нанесли авиаудар по Сумам: среди погибших есть дети
Оккупанты обстреляли Сумы. Фото: Униан

Российские оккупационные войска ближе к полуночи 7 марта начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Вражеские самолеты снова начали сбрасывать снаряды целенаправленно на жилые дома.

"Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре Сум бомбовым попаданием были уничтожены несколько домов. Они полностью стерты с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже на более 10 человек", – рассказал Живицкий.

При этом информация об убитых и раненых постоянно обновляется. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожары. Также на месте работают медики, оказывают всю необходимую помощь.

"Так на самом деле выглядит "русский мир"... Мы не простим этого никогда!" — подчеркнул Живицкий.

Ранее, 3 марта, в Ахтырке Сумской области в результате авиаудара оказалась разрушенной теплоэлектроцентраль.

По данным спасателей, на месте обнаружены тела двух погибших. Кроме того, из-под завалов достали травмированную женщину, которую передали медикам. Работы по разбору завалов ведутся 14 бойцами ГСЧС с тремя единицами техники.

Автор:
Вита Молодан