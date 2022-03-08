Окупанти завдали авіаудару по Сумах: серед загиблих є діти

Російські окупаційні війська ближче до півночі 7 березня почали бомбардувати житлові квартали в Сумах та Охтирці. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ворожі літаки почали скидати снаряди цілеспрямовано на житлові будинки.

"Було розбомблено житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі Сум бомбовим влученням було знищено кілька будинків. Вони повністю стерті з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І рахунок загиблих уже йде – понад 10 людей", – розповів Живицький.

При цьому інформація про вбитих та поранених постійно оновлюється. Наразі рятувальники розбирають завали та ліквідують пожежі. Також на місці працюють медики, надають усю необхідну допомогу.

"Так насправді виглядає "російський світ"... Ми не пробачимо цього ніколи!", - наголосив Живицький.

Раніше, 3 березня, в Охтирці Сумської області внаслідок авіаудару виявилася зруйнованою теплоелектроцентраль.

За даними рятувальників, на місці виявлено тіла двох загиблих. Крім того, із-під завалів дістали травмовану жінку, яку передали медикам. Роботи з розбору завалів ведуться 14 бійцями ДСНС із трьома одиницями техніки.