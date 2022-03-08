Гуманітарний коридор із Сум відкриють 8 березня, — Верещук

Українські уповноважені представники влади та організація Червоний Хрест отримали погодження від Міноборони РФ про відкриття 8 березня гуманітарного коридору із Сум.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу.

Єдиний узгоджений маршрут — Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Будь-які інші шляхи будуть дуже небезпечними, наголосила міністр. Росія планує провокації під час евакуації мирних жителів.

"Готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим маршрутом. Він буде неузгодженим і небезпечним. Ми закликаємо Росію виконати обіцянку, яка зафіксована документально", — наголосила Верещук.

Крім того, до Сум відправлять гуманітарні вантажі: продукти харчування та медикаменти. З 09:00 оголошено режим тиші у цьому регіоні, він триватиме до 21:00.

Перша колона із Сум висуватиметься о 10:00. За колоною їхатиме громадянське населення на власному автотранспорті.

Про "зелений коридор" із Сум домовлялися заздалегідь, і Росія ще в понеділок узгодила цей маршрут, а ближче до півночі 7 березня окупанти почали бомбардувати житлові квартали в Сумах та Охтирці. Внаслідок цього загинули мирні жителі, у тому числі діти.