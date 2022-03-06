У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 6 березня, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші.

З 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об'їзд Микільського) Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами:

📍 СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)

📍 Драматичний театр (Театральна площа, 1)

📍 Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193).

Слідуючи за маршрутом гуманітарного коридору, можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Додаткове сповіщення мешканців міста проходитиме силами національної поліції.

Зазначимо, що це буде друга спроба евакуації мирного населення з Маріуполя. Вчора евакуація мирного населення з Маріуполя не відбулася через те, що російська сторона не дотримується режиму тиші.