Эвакуация отменяется: оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и Волноваху

Эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится из-за того, что российская сторона не придерживается режима тишины.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как говорится в сообщении, российские войска продолжают обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей.

"В целях безопасности ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ‼️. Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время”, – заявили в горсовете.

На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.

В горсовете добавили, что информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.

Кроме этого, в 11:45 войска РФ начали обстрел Волновахи из тяжелого вооружения, несмотря на договоренность о создании гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Ирина Верещук.

"Россия нарушила все договоренности даже при посредничестве Красного Креста", – констатировала Верещук.

Ранее сообщалось, что сегодня, 5 марта, с 9:00 объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Эвакуация должна была начаться в 11:00.