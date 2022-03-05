РФ объявила режим тишины для эвакуации мирных жителей из Волновахи и Мариуполя

Сегодня, 5 марта, с 9:00 объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации передает “Интерфакс”.

“Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи”, – заявили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ добавили, что “гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной”.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя.

"Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", – сообщил мэр.

В свою очередь, в Донецкой облгосадминистрации подтвердили факт установления режима тишины.

Как сообщает пресс-служба ОГА, эвакуация мирного населения начнется в 11:00. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:

– СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);

– Драмтеатр (Театральная площадь, 1);

– Кальмиусская районная администрация (проспект Металлургов, 193).

Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте.

“Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО”, – заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 4 марта город Мариуполь в результате обстрелов остался без электричества, воды, тепла и мобильной связи.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. После этого Верховная Рада объявила военное положение.