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РФ объявила режим тишины для эвакуации мирных жителей из Волновахи и Мариуполя
Сегодня, 5 марта, с 9:00 объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Об этом со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации передает “Интерфакс”.
“Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи”, – заявили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что “гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной”.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя.
"Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", – сообщил мэр.
В свою очередь, в Донецкой облгосадминистрации подтвердили факт установления режима тишины.
Как сообщает пресс-служба ОГА, эвакуация мирного населения начнется в 11:00. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:
– СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);
– Драмтеатр (Театральная площадь, 1);
– Кальмиусская районная администрация (проспект Металлургов, 193).
Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте.
“Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО”, – заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 4 марта город Мариуполь в результате обстрелов остался без электричества, воды, тепла и мобильной связи.
Напомним, 24 февраля в 5 часов утра президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.
Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. После этого Верховная Рада объявила военное положение.