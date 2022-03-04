Мариуполь без электричества, воды, тепла и мобильной связи, — глава Донецкой ОГА

По состоянию на 9:00 4 марта город Мариуполь остался без электричества, воды, тепла и мобильной связи. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Тяжелая гуманитарная ситуация остается на южном направлении. В Мариуполе нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Городской совет подвозит воду людям автоцистернами. В случае установления режима тишины первая задача – возобновить поставки электричества", — написал он.

В Марьинской громаде сутки прошли относительно спокойно. Вблизи Новомихайловки утром был обстрел из 120-мм минометов, днем ​​были выстрелы ПТУР и РПГ. Без жертв и разрушений.

В Авдеевской громаде единичны прилеты, без жертв и разрушений.

В Очеретинской громаде все службы работают в штатном режиме. В результате артобстрелов нет электричества в Невельском и Новоселовке Второй, частично в Верхнеторецком, Тоненьком, Северном и Водяном. Ожидается разрешение ООС на проведение ремонтных работ. В Камышевке вода подается по графику. Вода отсутствует в Верхнеторецком, Орловке, Ласточкино, Песках, частично в Водяном. Ночь прошла относительно спокойно, без жертв и разрушений.

В Покровске обесточены две улицы, временно потеряно теплоснабжение в нескольких домах и социальных учреждениях, но уже восстановлено. Один из котельных остановлен, учитывая вероятность обстрела. Без газа остаются жители двух улиц частного сектора. Есть сообщения о попадании снарядов в дома, но без жертв.

В Соледарском обществе ситуация контролируемая. Хранилища убраны и открыты. Резервуары с водой полны, подвоз воды, где нет центрального водоснабжения, осуществляется по графику. Связь у всех операторов есть, кроме "Киевстара", интернет работает. Банкоматы наполняет только ПУМБ, Сбер и Приват не работают. Из направления Попасной слышны непрерывные бои.

В Константиновской общине городская инфраструктура работает в штатном режиме. Продукты в магазинах есть в достаточном количестве. "Киевстар" не работает. Банкоматы наполняются, хоть и с задержкой. В отделениях Укрпочты можно приобрести социальные продукты. Продолжается сбор помощи для военных и гражданских.

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает онлайн в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.