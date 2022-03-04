Маріуполь без електрики, води, тепла та мобільного зв'язку, - голова Донецької ОДА

Станом на 9:00 4 березня місто Маріуполь залишилося без електрики, води, тепла та мобільного зв'язку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Тяжка гуманітарна ситуація залишається на південному напрямку. У Маріуполі немає мобільного зв'язку, електрики, води, тепла. Міська рада підвозить воду людям автоцистернами. У разі встановлення режиму тиші перше завдання – відновити постачання електрики", - написав він.

У Мар'їнській громаді доба пройшла відносно спокійно. Поблизу Новомихайлівки вранці був обстріл із 120-мм мінометів, вдень були постріли ПТУР та РПГ. Без жертв та руйнувань.

В Авдіївській громаді поодинокі прильоти, без жертв та руйнувань.

В Очеретинській громаді всі служби працюють у штатному режимі. В результаті артобстрілів немає електрики в Невельському та Новоселівці Другій, частково у Верхньоторецькому, Тоненькому, Північному та Водяному. Очікується дозвіл ООС на проведення ремонтних робіт. У Камишівці вода подається за графіком. Вода відсутня у Верхньоторецькому, Орлівці, Ластівчиному, Пісках, частково у Водяному. Ніч пройшла відносно спокійно, без жертв та руйнувань.

У Покровську знеструмлено дві вулиці, тимчасово втрачено теплопостачання у кількох будинках та соціальних установах, але вже відновлено. Один з котелень зупинено з огляду на ймовірність обстрілу. Без газу залишаються мешканці двох вулиць приватного сектору. Є повідомлення про влучення снарядів у будинки, але без жертв.

У Соледарському суспільстві ситуація контрольована. Сховища прибрані та відкриті. Резервуари з водою повні, підвіз води, де немає центрального водопостачання, здійснюється за графіком. Зв'язок у всіх операторів є, окрім Київстару, інтернет працює. Банкомати наповнює лише ПУМБ, Ощад та Приват не працюють. З напряму Попасної чути безперервні бої.

У Костянтинівській громаді міська інфраструктура працює у штатному режимі. Продукти в магазинах є у достатній кількості. Київстар не працює. Банкомати наповнюються, хоч і із затримкою. На відділеннях Укрпошти можна придбати соціальні продукти. Триває збір допомоги для військових та цивільних.

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