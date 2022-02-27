Оккупанты обстреляли Сартану, местных жителей эвакуируют в Мариуполь

Сегодня утром российские оккупанты совершили очередной авиационный обстрел по мирному поселку Сартана.

Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко. По его словам, власти города организовали эвакуацию населения в Мариуполь.

"Направили два коммунальных автобуса. Перевозим около 80 человек. Среди них – дети, женщины, старики. Все получат горячее питание, лекарства, одежду и другое – сообщил Бойченко.

Мэр подчеркнул, что Мариуполь находится под контролем украинских военных.

"Ведется позиционное противостояние. Вооруженные силы Украины стоят на защите. Возле города идут обстрелы по мирным поселкам со стороны военных русской федерации", – отметил Бойченко.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловская, Великоанадольская, а также Старокрымские №1 и №2.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины.

Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.

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