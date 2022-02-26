Терорист Гиркин признал, что окупантам не удается прорыв: "Противник сопротивляется успешно и организованно"

Российский террорист Игорь Гиркин(Стрелков) признал, что российским окупационным войскам не удался прорыв на направлении операции объединенных сил, а украинская армия оказывает успешное сопротивление. Об этом Гиркин написал в своем телеграм-канале.

"Удержать укров на их позициях севернее Луганска не удалось. Никаких прорывов у подразделений ЛНР не получилось. Укры вовремя вывели свои войска из старобельского "мешка" и теперь смогут их задействовать для стабилизации линии фронта под Северодонецком и Изюмом. Что "не критично", но плохо. Приходится констатировать (и я это пишу "не голословно"), что для выполнения сковывающей наступательной задачи "корпусам" не было оказано необходимой поддержки со стороны ВС РФ, а сами корпуса с ней ожидаемо не справились", - написал он.

По его словам, Волноваха так и не была взята и к ней даже не смогли подойти вплотную.

Также пока нет никакой "блокады Мариуполя", о которой заявили некоторые российские блогеры.

"Противник сопротивляется относительно успешно и организованно, что грозит вероятностью его выхода из окружения, если наступление «Крымской» группировки забуксует", - пишет Гиркин

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.