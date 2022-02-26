Терорист Гіркін визнав, що окупантам не вдається прорив: "Противник пручається успішно і організовано"

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російським окупаційним військам не вдався прорив на напрямі операції об'єднаних сил, а українська армія чинить успішний опір. Про це Гіркін написав у своєму телеграм-каналі.

"Утримати укров на їхніх позиціях на північ від Луганська не вдалося. Жодних проривів у підрозділів ЛНР не вийшло. Укри вчасно вивели свої війська зі старобельського "мішка" і тепер зможуть їх задіяти для стабілізації лінії фронту під Сєверодонецьком та Ізюмом. Що "не критично", але доводиться констатувати (і я це пишу "не голослівно"), що для виконання сковуючого наступального завдання "корпусам" не було надано необхідної підтримки з боку ЗС РФ, а самі корпуси з нею очікувано не впоралися", - написав він.

За його словами, Волноваха так і не було взято і до неї навіть не змогли підійти впритул.

Також поки що немає жодної "блокади Маріуполя", про яку заявили деякі російські блогери.

"Противник пручається відносно успішно та організовано, що загрожує ймовірністю його виходу з оточення, якщо наступ «Кримського» угруповання забуксує", - пише Гіркін

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .