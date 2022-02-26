- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Терорист Гіркін визнав, що окупантам не вдається прорив: "Противник пручається успішно і організовано"
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російським окупаційним військам не вдався прорив на напрямі операції об'єднаних сил, а українська армія чинить успішний опір. Про це Гіркін написав у своєму телеграм-каналі.
"Утримати укров на їхніх позиціях на північ від Луганська не вдалося. Жодних проривів у підрозділів ЛНР не вийшло. Укри вчасно вивели свої війська зі старобельського "мішка" і тепер зможуть їх задіяти для стабілізації лінії фронту під Сєверодонецьком та Ізюмом. Що "не критично", але доводиться констатувати (і я це пишу "не голослівно"), що для виконання сковуючого наступального завдання "корпусам" не було надано необхідної підтримки з боку ЗС РФ, а самі корпуси з нею очікувано не впоралися", - написав він.
За його словами, Волноваха так і не було взято і до неї навіть не змогли підійти впритул.
Також поки що немає жодної "блокади Маріуполя", про яку заявили деякі російські блогери.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Противник пручається відносно успішно та організовано, що загрожує ймовірністю його виходу з оточення, якщо наступ «Кримського» угруповання забуксує", - пише Гіркін
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .