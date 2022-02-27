Окупанти обстріляли Сартану, місцевих жителів евакуювали до Маріуполя

Сьогодні вранці російські окупанти здійснили черговий авіаційний обстріл у мирному селищі Сартана.

Про це заявив маріупольський міський голова Вадим Бойченко. За його словами, влада міста організувала евакуацію населення до Маріуполя.

"Направили два комунальні автобуси. Перевозимо близько 80 осіб. Серед них діти, жінки, старі. Усі отримають гаряче харчування, ліки, одяг та інше", – повідомив Бойченко.

Мер наголосив, що Маріуполь перебуває під контролем українських військових.

"Ведеться позиційне протистояння. Збройні сили України стоять на захисті. Біля міста йдуть обстріли у мирні селища з боку військових Російської Федерації", – зазначив Бойченко.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження трансформаторів зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, а також Старокримські №1 та №2.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України.

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